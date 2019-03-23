Донбас порожняк не жене: Укрзалізниця оскандалилася "скарбом" у потязі (фото)

Укрзалізниця знову потрапила у скандал після того, як в мережі показали фото купи сміття і вугілля в багажному відділенні вагона поїзда сполученням Маріуполь - Львів. Знімки на своїй сторінці в Facebook опублікував пасажир поїзда №070Д Андрій Шаповал. Чоловік зазначив, що "сюрпризи" у маріупольських поїздах трапляються досить часто.

За його словами, йдеться про розбиті вікна та замерлий тамбур із шаром інія у 10 см, сморід з туалету по всьому вагоні, обірвані двері та не закритих вікнах в люті холоди взимку, жахливий стан постільної білизни та нахабну поведінку персоналу.

"Я думав що бачив вже все... А ні!" - написав Андрій і розповів, як в останній своїй поїздці в цьому поїзді виявив у купе під сидінням купу вугілля.

Чоловік зізнався, що був у ступорі від побаченого.

Він попросив провідника прибрати сміття, на що почув "просто карколомну фразу":

"Ну якщо вам це сильно заважає, то ми зараз звичайно приберемо...", після чого з незадоволеним виглядом провідник почав вилучення цього і перенесення туди, де воно і повинно бути", - написав Шаповал.

Чоловік також саркастично додав, що можна "по-справжньому радіти, що наші потяги їздять на вугіллі, а не на ядерному паливі".

Фото з Facebook-сторінки Олексія Шаповала

Користувачі мережі також жартівливо коментують інцидент:

"Вугілля контрабандне з Донбасу? Ти, Андрюха, не зрозумів свого щастя. Треба було лягти на законне місце і віддати тверде паливо тільки коли провідник чайок принесе і чисте ліжечко. Ну і розетка і туалет у карантинній зоні само-собою";

"Вугілля, щоб топити в купе";

"Донбас порожняк не жене!"

"Ну ти і балуваний - це ж був мангал"

"Якщо це мангал... то пасажири виходить - м'ясо..? Тоді це багато що пояснює"...

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Запоріжжям невідомі хулігани закидали камінням вагони поїзда сполученням Запоріжжя - Київ. У мережі показали фото з місця інциденту.

Також ми писали про те, що в Києві засудили 27-річного чоловіка, який брав участь в розгромі столичної електрички в липні 2018-го до 2 років позбавлення волі умовно.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року вандали розгромили вагон приміського електропоїзда № 6036 Фастів-Київ - розбили всі вікна, вирвали дивани для сидіння, розбили скло автоматичних дверей, пошкодили внутрішнє обладнання салону вагона.