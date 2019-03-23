Донбасс порожняк не гонит: Укрзализныця оскандалилась "кладом" в поезде (фото)

В сети рассказали о "сюрпризах", которые ожидают пассажиров поезда Укрзализныци
Укрзализныця снова угодила в скандал после того, как в сети показали фото кучи мусора и угля в багажном отделении вагона поезда сообщением Мариуполь - Львов. Снимки на своей странице в Facebook опубликовал пассажир поезда №070Д Андрей Шаповал. Мужчина отметил, что "сюрпризы" в мариупольских поездах случаются довольно часто.
По его словам, речь идет о разбитых окнах и замерзшем тамбуре со слоем иния в 10 см, вонью из туалета во всем вагоне, оборванных дверях и не закрывающихся окнах в лютые холода зимой, ужасном состоянии постельного белья и наглом поведении персонала.
"Я думал что видел уже все… А нет!" - написал Андрей и рассказал, как в последней своей поездке в этом поезде обнаружил в купе под сиденьем кучу угля.
Мужчина признался, что был в ступоре от увиденного.
Он попросил проводника убрать мусор, на что последовала "просто сногсшибательная фраза":
"Ну если вам это сильно мешает, то мы сейчас конечно уберем...", после чего с недовольным видом проводник начал "извлечение" этого и перенос туда, где оно и должно находиться", - написал Шаповал.
Мужчина также саркастически добавил, что можно "по-настоящему радоваться, что наши поезда ездят на угле, а не на ядерном топливе".
Фото с Facebook-страницы Алексея Шаповала
Пользователи сети также шутливо комментируют инцидент:
Как сообщалось ранее, недавно под Запорожьем неизвестные хулиганы забросали камнями вагоны поезда сообщением Запорожье - Киев. В сети показали фото с места инцидента.
Также мы писали о том, что в Киеве приговорили 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018-го к двум годам лишения свободы условно.
Напомним, в октябре 2018 года вандалы разгромили вагон пригородного электропоезда Фастов-Киев - разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона.