На Донбасі загинув 29-річний боєць "Правого сектора" (фото)

У добровольця залишилися батьки у Вінниці
У зоні військових дій на Донбасі 12 червня в результаті ДТП загинув український військовослужбовець з "Правого сектора" Олексій Зінов'єв. Про це повідомляється на сторінці "Вінниця News" в соцмережі Facebook.
"12 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 29-річний боєць Зінов'єв Олексій. Доброволець з "Правого сектора" загинув у зоні бойових дій в ДТП", – розповіли в мережі.
Фото: Олексій Зінов'єв (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)
Зінов'єв пішов на фронт добровольцем. Боєць служив у другій окремій тактичній групі. У загиблого захисника залишилися батьки у Вінниці.
Скріншот поста (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)
Скріншот поста (facebook.com/larisa.poluluakh)
Раніше в мережі розповіли про загиблого на Донбасі бійця ВСУ.
У 26-річного воїна залишилися молода дружина і двоє дітей. За словами друзів і побратимів українського захисника, він був надзвичайно веселою і життєрадісною людиною, він був справжнім бійцем і патріотом.
Загиблі герої травня 2018-го (відео: РБК-Україна)