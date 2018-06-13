На Донбасі загинув 29-річний боєць "Правого сектора" (фото)

У добровольця залишилися батьки у Вінниці

У зоні військових дій на Донбасі 12 червня в результаті ДТП загинув український військовослужбовець з "Правого сектора" Олексій Зінов'єв. Про це повідомляється на сторінці "Вінниця News" в соцмережі Facebook.

"12 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 29-річний боєць Зінов'єв Олексій. Доброволець з "Правого сектора" загинув у зоні бойових дій в ДТП", – розповіли в мережі.

Фото: Олексій Зінов'єв (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

Зінов'єв пішов на фронт добровольцем. Боєць служив у другій окремій тактичній групі. У загиблого захисника залишилися батьки у Вінниці.

Скріншот поста (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

Скріншот поста (facebook.com/larisa.poluluakh)

Раніше в мережі розповіли про загиблого на Донбасі бійця ВСУ.

У 26-річного воїна залишилися молода дружина і двоє дітей. За словами друзів і побратимів українського захисника, він був надзвичайно веселою і життєрадісною людиною, він був справжнім бійцем і патріотом.

Загиблі герої травня 2018-го (відео: РБК-Україна)