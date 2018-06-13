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На Донбассе погиб 29-летний боец "Правого сектора" (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 18:26
Фото: pixabay.com/Elias_S
Фото: pixabay.com/Elias_S

У добровольца остались родители в Виннице

В зоне военных действий на Донбассе 12 июня в результате ДТП погиб украинский военнослужащий из "Правого сектора" Алексей Зиновьев. Об этом сообщается на странице "Винница News" в соцсети Facebook.

"12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 29-летний боец Зиновьев Алексей. Доброволец из "Правого сектора"  погиб в зоне боевых действий в ДТП", – рассказали в сети.

Фото: Алексей Зиновьев (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

Зиновьев ушел на фронт добровольцем. Боец служил во второй отдельной тактической группе. У погибшего защитника остались родители в Виннице.

Скриншот поста (facebook.com/vinnitsa.news.beauty)

Скриншот поста (facebook.com/larisa.poluluakh)

Ранее в сети рассказали о погибшем на Донбассе бойце ВСУ.

У 26-летнего воина остались молодая жена и двое детей. По словам друзей и побратимов украинского защитника, он был чрезвычайно веселым и жизнерадостным человеком, он был настоящим бойцом и патриотом.

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Теги: ДТП, Боец, ООС
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