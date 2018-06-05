На Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе

Йому було 22 роки

На Донбасі загинув 22-річний боєць ДУК ПС Мар'ян Корчак з позивним "Хитрий". Він був троюрідним братом журналіста Георгія Гонгадзе. Про загибель добровольця "Правого сектора" повідомила вдова журналіста Мирослава Гонгадзе на своїй Facebook.

"Мар'ян Корчак був сім'єю, Леся Корчак-Гонгадзе була тіткою. Вічна пам'ять", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/myroslava.gongadze)

Мар'ян Корчак народився 6 вересня в 1995 році у селищі Шкло Львівської області. В 2010-2015 роках навчався у ВПУ №29 у Львові. Там він здобув кваліфікацію техніка-механіка.

Відео: У Львові попрощалися з Мар'яном Корчаком (tsn.ua)

В 2016 році Мар'ян Корчак пішов добровольцем на фронт. Він був парамедиком 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. 25 травня військовий загинув в результаті артилерійського обстрілу біля Зайцевого. Прощання з бійцем відбулося у Львові.

Нагадаємо, у Львові попрощалися з відомим українським бійцем.

"Юра був славетним воїном. Сміливий, відчайдушний. Надійний друг. В складі розвідувальної групи він пішов воювати в районі селища Піски. Відвойовував українську землю. Юра був мотивованим бійцем і розумів, що ворог повинен бути знищений", - сказав один з присутніх на похороні військовий.

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