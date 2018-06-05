Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе

STYLERLIFE        05.06.2018 - 10:12
Фото: Марьян Корчак (twitter.comTverskoyAA)
Фото: Марьян Корчак (twitter.comTverskoyAA)

Ему было 22 года

На Донбассе погиб 22-летний боец ДУК ПС Марьян Корчак с позывным "Хитрый". Он был троюродным братом журналиста Георгия Гонгадзе. О гибели добровольца "Правого сектора" сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе на своей Facebook.

"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе была его тетей. Вечная память", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/myroslava.gongadze)

Марьян Корчак родился 6 сентября в 1995 году в поселке Шкло Львовской области. В 2010-2015 годах учился в ВПУ №29 во Львове. Там он получил квалификацию техника-механика.

Видео: Во Львове попрощались с Марьяном Корчаком (tsn.ua)

В 2016 году Марьян Корчак ушел добровольцем на фронт. Он был парамедиком 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. 25 мая военный погиб в результате артиллерийского обстрела возле Зайцевого. Прощание с бойцом состоялось во Львове.

Напомним, во Львове попрощались с известным украинским бойцом.

"Юра был славным воином. Смелый, отчаянный. Надежный друг. В составе разведывательной группы он пошел воевать в районе поселка Пески. Отвоевывал украинскую землю. Юра был мотивированным бойцом и понимал, что враг должен быть уничтожен", - сказал один из присутствующих на похоронах военный.

Погибшие герои мая 2018-ого

"Заставили так говорить": жена захваченного в плен бойца рассказала, почему он стал защищать боевиков "Выносил раненых в безопасное место": Порошенко поздравил Героя Украины с днем рождения
Теги: Донбасс, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top