На Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе

Ему было 22 года

На Донбассе погиб 22-летний боец ДУК ПС Марьян Корчак с позывным "Хитрый". Он был троюродным братом журналиста Георгия Гонгадзе. О гибели добровольца "Правого сектора" сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе на своей Facebook.

"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе была его тетей. Вечная память", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/myroslava.gongadze)

Марьян Корчак родился 6 сентября в 1995 году в поселке Шкло Львовской области. В 2010-2015 годах учился в ВПУ №29 во Львове. Там он получил квалификацию техника-механика.

Видео: Во Львове попрощались с Марьяном Корчаком (tsn.ua)

В 2016 году Марьян Корчак ушел добровольцем на фронт. Он был парамедиком 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. 25 мая военный погиб в результате артиллерийского обстрела возле Зайцевого. Прощание с бойцом состоялось во Львове.

Напомним, во Львове попрощались с известным украинским бойцом.

"Юра был славным воином. Смелый, отчаянный. Надежный друг. В составе разведывательной группы он пошел воевать в районе поселка Пески. Отвоевывал украинскую землю. Юра был мотивированным бойцом и понимал, что враг должен быть уничтожен", - сказал один из присутствующих на похоронах военный.

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