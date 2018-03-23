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На Донбасі загинув доброволець АТО. Без батька залишилися дві дочки

STYLERLIFE        23.03.2018 - 13:35
Фото: pixabay.com/webandi
Фото: pixabay.com/webandi

Помер військовослужбовець батальйону імені Кульчицького

На Донбасі помер боєць АТО Мирон Клим'юк. Про смерть українського воїна стало відомо 23 березня. Про це повідомили на сторінці батальйону імені Сергія Кульчицького у соцмережі Facebook.

Варто відзначити, що саме в цьому батальйоні служив загиблий.

"Ще одна втрата в батальйоні. Вчора ввечері (22 березня) зупинилося серце військовослужбовця батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького - солдата Клим'юк Мирона Ярославовича", - написали в мережі.

Фото: Мирон Климюк (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

Бойові товариші висловили співчуття рідним покійного.

"Управління та особовий склад батальйону висловлюють щирі співчуття мамі, дітям, рідним і близьким Мирона", - зазначили на сторінці батальйону.

Коли і де поховають загиблого бійця, - поки не повідомляється. У коментарях до посту написали, що у бійця було дві дочки.

Скріншот поста (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

Скріншот коментарів (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

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Теги: АТО, доброволец, боец АТО
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