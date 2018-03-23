На Донбасі загинув доброволець АТО. Без батька залишилися дві дочки

Помер військовослужбовець батальйону імені Кульчицького

На Донбасі помер боєць АТО Мирон Клим'юк. Про смерть українського воїна стало відомо 23 березня. Про це повідомили на сторінці батальйону імені Сергія Кульчицького у соцмережі Facebook.

Варто відзначити, що саме в цьому батальйоні служив загиблий.

"Ще одна втрата в батальйоні. Вчора ввечері (22 березня) зупинилося серце військовослужбовця батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького - солдата Клим'юк Мирона Ярославовича", - написали в мережі.

Фото: Мирон Климюк (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

Бойові товариші висловили співчуття рідним покійного.

"Управління та особовий склад батальйону висловлюють щирі співчуття мамі, дітям, рідним і близьким Мирона", - зазначили на сторінці батальйону.

Коли і де поховають загиблого бійця, - поки не повідомляється. У коментарях до посту написали, що у бійця було дві дочки.

Скріншот поста (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

Скріншот коментарів (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

Раніше у Львівській області на колінах попрощалися з загиблими в зоні АТО прикордонником.

Нагадаємо коротко про головні події 22 березня (відео: РБК-Україна)