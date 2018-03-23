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На Донбассе погиб доброволец АТО. Без отца остались две дочери

STYLERLIFE        23.03.2018 - 13:35
Фото: pixabay.com/webandi
Фото: pixabay.com/webandi

Умер военнослужащий батальона имени Кульчицкого

На Донбассе умер боец АТО Мирон Климюк. О смерти украинского воина стало известно 23 марта. Об этом сообщили на странице батальона имени Сергея Кульчицкого в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что именно в этом батальоне служил погибший.

"Еще одна потеря в батальоне. Вчера вечером (22 марта) остановилось сердце военнослужащего батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого - солдата Климюк Мирона Ярославовича", - написали в сети.

Фото: Мирон Климюк (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

Боевые товарищи выразили соболезнования родным покойного.

"Управления и личный состав батальона выражают искренние соболезнования маме, дочерям, родным и близким Мирона", - отметили на странице батальона.

Когда и где похоронят погибшего бойца, - пока не сообщается. В комментариях к посту написали, что у бойца было две дочери.

Скриншот поста (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

Скриншот комментариев (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)

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Теги: АТО, доброволец, боец АТО
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