На Донбассе погиб доброволец АТО. Без отца остались две дочери

Умер военнослужащий батальона имени Кульчицкого
На Донбассе умер боец АТО Мирон Климюк. О смерти украинского воина стало известно 23 марта. Об этом сообщили на странице батальона имени Сергея Кульчицкого в соцсети Facebook.
Стоит отметить, что именно в этом батальоне служил погибший.
"Еще одна потеря в батальоне. Вчера вечером (22 марта) остановилось сердце военнослужащего батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого - солдата Климюк Мирона Ярославовича", - написали в сети.
Фото: Мирон Климюк (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)
Боевые товарищи выразили соболезнования родным покойного.
"Управления и личный состав батальона выражают искренние соболезнования маме, дочерям, родным и близким Мирона", - отметили на странице батальона.
Когда и где похоронят погибшего бойца, - пока не сообщается. В комментариях к посту написали, что у бойца было две дочери.
Скриншот поста (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)
Скриншот комментариев (facebook.com/BatalionGeneralaKulchitskogo)
Ранее во Львовской области на коленях простились с погибшим в зоне АТО пограничником.
Напомним коротко о главных событиях 22 марта (видео: РБК-Украина)