На Донбасі п'яний чоловік застрелив дружину з коханцем

Чоловіка затримали правоохоронці

У місті Костянтинівка Донецької області місцевого жителя заарештували за підозрою у навмисному вбивстві дружини і її співмешканця. Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

21 березня 57-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився зі своєю дружиною, яка два тижні тому пішла від нього, а в цей день прийшла забрати свої речі

За словами правоохоронців, побачивши на порозі жінку з її новим співмешканцем, чоловік на ґрунті ревнощів почав сваритися з ними, а потім взяв зареєстроване на нього гладкоствольну рушницю, споряджений двома патронами, і зробив два постріли: перший – у область грудної клітини чоловіка, другий – у праве плече дружини, після чого зателефонував у поліцію

"Від отриманих вогнепальних поранень 56-річний чоловік помер на місці, а 48-річна жінка – в кареті швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

Чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні подвійного вбивства і, за клопотанням прокуратури, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

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