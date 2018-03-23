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На Донбассе пьяный муж застрелил жену с любовником

STYLERLIFE        23.03.2018 - 21:48
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Мужчину задержали правоохранители

В городе Константиновка Донецкой области местного жителя арестовали по подозрению в умышленном убийстве жены и ее сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

21 марта 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой, которая две недели назад ушла от него, а в этот день пришла забрать свои вещи

По словам правоохранителей, увидев на пороге женщину с ее новым сожителем, мужчина на почве ревности начал ссориться с ними, а затем взял зарегистрированное на него гладкоствольное ружье, снаряженное двумя патронами, и сделал два выстрела: первый – в область грудной клетки мужчины, второй – в правое плечо жены, после чего позвонил в полицию.

"От полученных огнестрельных ранений 56-летний мужчина скончался на месте, а 48-летняя женщина – в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении двойного убийства и, по ходатайству прокуратуры, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области 11-месячная Софийка, которую бросила мама, борется за жизнь в больнице с многочисленными травмами.

Напомним коротко о главных событиях 22 марта 2018 (видео: РБК-Украина)

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Теги: Донбасс, убийство
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