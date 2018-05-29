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На Донеччині вбили 15-річну українку: рідні дівчинки звинувачують ЗСУ

STYLERLIFE        29.05.2018 - 12:55
Фото: (facebook.com/backandalive)
Фото: (facebook.com/backandalive)

Бойовики стріляли з окупованої Горлівки

На Донбасі під час обстрілу селища Залізне Донецької області терористи "ДНР" вбили 15-річну українку Дарину Каземирову. Дівчинка була справжньою патріоткою своєї країни. Її згубила міна, яка прилетіла у двір будинку.

Родичі загиблої українки вважають, що міна в їх дім прилетла з боку ВСУ, а не бойовиків "ДНР". Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відео: на Донбасі вбили 15-річну українку (tsn.ua)

Колишній редактор каналу, журналіст і історик Вахтанг Кіпіані вважає, що журналісти ТСН повинні били вирізати слова жінки з сюжету.

"Подивився сюжет ТСН про вбиту дівчину з Торецька. Її мама не сумнівається, що стріляли... Збройні Сили України. Я більше трьох років працював редактором ТСН. І, якби вчора довелося б готувати матеріал до ефіру, то, не вагаючись, вирізав би зі слів матері оце дебільне ватне ствердження про те, що стріляли "свої". Це не цензура, а гігієна та елемент національної безпеки. Не можна давати в ефір, який дивляться мільйони людей, подібну повну дурню, хто б її не сказав", - написав Кіпіані.

Скріншот (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Нагадаємо, що в мережі показали осколок, який убив 15-річну українку на Донбасі.

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Теги: Донбасс
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