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На Донбассе убили 15-летнюю украинку: родные девочки обвиняют ВСУ

STYLERLIFE        29.05.2018 - 12:55
Фото: (facebook.com/backandalive)
Фото: (facebook.com/backandalive)

Боевики стреляли из оккупированной Горловки

На Донбассе во время обстрела поселка Железное Донецкой области террористы "ДНР" убили 15-летнюю украинку Дарью Каземирову. Девочка была настоящей патриоткой своей страны.  Ее погубила мина, которая прилетела во двор дома. 

Родственники погибшей украинки считают, что мина в их дом прилетла со стороны ВСУ, а не боевиков "ДНР". Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Видео: на Донбассе убили 15-летнюю украинку (tsn.ua)

Бывший редактор канала, журналист и историк Вахтанг Кипиани считает, что ТСН должны били вырезать слова женщины из сюжета.

"Посмотрел сюжет ТСН об убитой девушке из Торецка. Ее мама не сомневается, что стреляли ... Вооруженные Силы Украины. Я более трех лет работал редактором ТСН. И, если бы вчера пришлось бы готовить материал к эфиру, то, не колеблясь, вырезал бы со слов матери это дебильное ватное утверждение о том, что стреляли "свои". Это не цензура, а гигиена и элемент национальной безопасности. Нельзя давать в эфир, смотрят миллионы людей, подобную полную ерунду, кто бы ее не сказал", - написал Кипиани.

Скриншот (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Напомним, что в сети показали осколок, который убил 15-летнюю украинку на Донбассе.

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Теги: Донбасс
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