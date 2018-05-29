Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"К войне нельзя привыкнуть": в сети показали осколок, который убил 15-летнюю украинку на Донбассе

STYLERLIFE        29.05.2018 - 11:10
Фото: Дарья Каземирова (Дарья Каземирова/Facebook)
Фото: Дарья Каземирова (Дарья Каземирова/Facebook)

Девочка погибла во время обстрела поселка Железное

На Донбассе во время обстрела поселка Железное Донецкой области террористы "ДНР" убили 15-летнюю украинку Дарью Каземирову. Девочка была настоящей патриоткой своей страны.  Ее погубила мина, которая прилетела во двор дома. На странице "Вернись живым" в Facebook показали осколок, который убил несовершеннолетнюю.

"Даше всегда будет 15 лет. Село Железное между нашим Торецком и оккупированной Горловкой. Позиций в районе километра рядом нет. Две 120-мм мины во двор. Первая прилетела ночью. Вторая - около 11:00 утра. Именно она убила ребенка. По предварительным данным офицеров наблюдательной миссии, стреляли из подконтрольной боевикам шахты Гагарина. Трудно подобрать слова, когда от осознания того, что происходит просто ступор. К войне нельзя привыкнуть, особенно, когда стоишь на месте, где еще пахнет смертью", - написали на странице.

Скриншот (facebook.com/backandalive)

Как ранее писал Styler, на Донбассе убили 15-летнюю украинку.

В апреле Украина потеряла 11 защитников

Ему было 23 года: на Донбассе погиб украинский боец "Боюсь собственного дома": пронзительные фото жизни украинцев в ООС (фото)
Теги: девочка, Донбасс
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top