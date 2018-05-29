"К войне нельзя привыкнуть": в сети показали осколок, который убил 15-летнюю украинку на Донбассе

Девочка погибла во время обстрела поселка Железное

На Донбассе во время обстрела поселка Железное Донецкой области террористы "ДНР" убили 15-летнюю украинку Дарью Каземирову. Девочка была настоящей патриоткой своей страны. Ее погубила мина, которая прилетела во двор дома. На странице "Вернись живым" в Facebook показали осколок, который убил несовершеннолетнюю.

"Даше всегда будет 15 лет. Село Железное между нашим Торецком и оккупированной Горловкой. Позиций в районе километра рядом нет. Две 120-мм мины во двор. Первая прилетела ночью. Вторая - около 11:00 утра. Именно она убила ребенка. По предварительным данным офицеров наблюдательной миссии, стреляли из подконтрольной боевикам шахты Гагарина. Трудно подобрать слова, когда от осознания того, что происходит просто ступор. К войне нельзя привыкнуть, особенно, когда стоишь на месте, где еще пахнет смертью", - написали на странице.

Скриншот (facebook.com/backandalive)

Как ранее писал Styler, на Донбассе убили 15-летнюю украинку.

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