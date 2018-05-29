"До війни неможна звикнути": у мережі показали осколок, який убив 15-річну українку на Донбасі

Дівчинка загинула під час обстрілу селища Залізне

На Донбасі під час обстрілу селища Залізне Донецької області терористи "ДНР" вбили 15-річну українку Дарину Каземирову. Дівчинка була справжньою патріоткою своєї країни. Її згубила міна, яка прилетіла у двір будинку. На сторінці "Повернись живим" у Facebook показали осколок, який вбив неповнолітню.

"Даші назавжди буде 15 років. Село Залізне між нашим Торецьком та окупованою Горлівкою. Позицій в районі кілометра поряд немає. Дві 120-мм міни у двір. Перша прилетіла вночі. Друга - близько 11:00 ранку. Саме вона вбила дитину. За попередніми даними офіцерів наглядової місії, стріляли з підконтрольної бойовикам шахти Гагаріна. Важко підібрати слова, коли від усвідомлення того, що відбувається просто ступор. До війни не можна звикнути, особливо, коли стоїш на місці, де ще тхне смертю", - написали на сторінці.

Скріншот (facebook.com/backandalive)

Як раніше писав Styler, на Донеччині вбили 15-річну українку.

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