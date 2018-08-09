На Донбасі під час обстрілу загинув 26-річний боєць ЗСУ: з'явилося фото воїна

Фото: pixabay.com/webandi

У мережі розповіли про загиблого військовослужбовця з Луцька

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками ввечері 8 серпня загинув боєць Збройних сил України Андрій Єлістратов. На сторінці "Ukr_Che" в соцмережі Twitter опублікували фото українського воїна.

Під час обстрілу терористи підбили із протитанкового ракетного комплексу автомобіль з військовими в районі населеного пункту Золоте в Луганській області. Один воїн загинув, ще один був поранений.

Єлістратов Андрій Юрійович був військовослужбовцем 14-ї ОМБР. Андрій народився в Ризі (Латвія) 23 жовтня 1991 року. У 1994 році разом з сім'єю переїхав у Луцьк.

Фото: twitter.com/Ukr_Che

За даними інформагентства "Волинські новини", воїн навчався в Луцькій школі №10, а потім у волинському коледжі НУХТ. Андрій працював в сфері IT, бухгалтером.

З 2010 до 2013 року служив за контрактом в 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської ОМБР.

9 квітня 2014-го Андрія мобілізували на військову службу. 28 липня 2014 року воїн отримав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований.

А в березні 2016 Єлістратов підписав контракт з ЗСУ і служив страшим розвідником у складі 14-ї ОМБр.

Скріншот поста (twitter.com/Ukr_Che)

Раніше повідомлялося, що в районі Золотого бойовики підбили авто з військовими, є загиблий.

Пізніше в Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі.

Нагадаємо, в зоні ООС під час бойових дій помер український військовий.

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