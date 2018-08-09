На Донбассе во время обстрела погиб 26-летний боец ВСУ: появилось фото воина

Фото: pixabay.com/webandi

В сети рассказали о погибшем военнослужащем из Луцка

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиками вечером 8 августа погиб боец Вооруженных сил Украины Андрей Елистратов. На странице "Ukr_Che" в соцсети Twitter опубликовали фото украинского воина.

Во время обстрела террористы подбили из противотанкового ракетного комплекса автомобиль с военными в районе населенного пункта Золотое в Луганской области. Один воин погиб, еще один был ранен.

Елистратов Андрей Юрьевич был военнослужащим 14-й ОМБР. Андрей родился в Риге (Латвия) 23 октября 1991 года. В 1994 году вместе с семьей переехал в Луцк.

Фото: twitter.com/Ukr_Che

По данным информагентства "Волинські новини", воин учился в Луцкой школе №10, а затем в волынском колледже НУХТ. Андрей работал в сфере IT, бухгалтером.

С 2010 до 2013 года служил по контракту в 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской ОМБР.

9 апреля 2014-го Андрея мобилизировали на военную службу. 28 июля 2014 года воин получил ранения во время выполнения задач в зоне АТО. В 2015 году был демобилизован.

А в марте 2016 Елистратов подписал контракт с ВСУ и служил страшим разведчиком в составе 14-й ОМБр.

Скриншот поста (twitter.com/Ukr_Che)

Ранее сообщалось, что в районе Золотого боевики подбили авто с военными, есть погибший.

Позднее в Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе.

Напомним, в зоне ООС во время боевых действий умер украинский военный.

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