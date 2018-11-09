На Донеччині жінка покінчила з собою через високі комунальні тарифи

Відео: (YouTube/Телеканал ТV7 Маріуполь)

Мешканка селища Сартани, що знаходиться в Донецькій області, пішла з життя через плутанину з субсидією. Вона повісилася у своєму домі, так як у неї не було можливості оплатити комунальні послуги. Жінку поховали 7 листопада. Про це інформує Телеканал ТV7 Маріуполь.

Наталія Нестеренко був 61 рік. Всі, хто її знають, стверджують, що вона була здоровою, сильною і енергійною. У вересні вона одружила сина, а вже через місяць пішла з життя.

Родичі кажуть, що в будинку Наталя жила одна. Днями Нестеренко оформляла державну допомогу. Вона зібрала необхідні документи, але її відправили за ще однією довідкою. Жінка прийшла додому дуже засмучена, а вранці рідні знайшли її в петлі. Син загиблої важко переживає трагедію.

Михайло розповів, що його мати отримувала пенсію розміром 1600 гривень. Жінка переживала, що не зможе без субсидії платити за комунальні послуги. "У мене свої проблеми були. Після весілля мене пограбували. Мама розуміла, що вона ніяк не може виплутатися, а я нічим не міг допомогти", - каже син.

Тарифи на газ і в минулому році було непросто оплатити, а в цьому вони стали зовсім захмарними. Документи на субсидію подали багато жителів, однак не отримав її ніхто.

Скріншот відео: (facebook.com/tv7mariupol)

Прес-офіцер Центрального відділу поліції Олександр Полосухін повідомив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Миколаєві молодий хлопець покінчив життя самогубством. Біля його тіла знайшли записку, яку він адресував матері.

А також ми писали про те, що у Києві молода дівчина покінчила життя самогубством прямо на очах у своїх друзів.

Відео: РБК-Україна