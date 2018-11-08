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В Днепре мама вынула своего сына-подростка из петли

STYLERПроисшествия    08.11.2018 - 16:00
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Прощальной записки мальчик не оставил

В Днепре 11-летний мальчик повесился в собственной квартире, но его мама вовремя вернулась домой. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в среду, 7 ноября в одной из квартир жилого дома в Новозаводском переулке города Днепра. Мама, которая вовремя вернулась домой, обнаружила своего 11-летнего сына повешенным.

Она быстро отреагировала, сняла сын с веревки и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Пока медики ехали, женщина пыталась самостоятельно восстановить сердцебиение и дыхание сына.

Благодаря оперативным действиям матери, а также сотрудников скорой медицинской помощи, мальчика удалось спасти. Всю ночь медики боролись за его жизнь в детской больнице.

Сейчас ребенок находится в реанимации, и врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Что побудило подростка полезть в петлю – на данный момент устанавливают правоохранительные органы. Никаких предсмертных записок мальчик не оставил и о намерениях свести счеты с жизнью не сообщал.

Все подробности инцидента выясняются, дело взяли под контроль полицейские ювенальной превенции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Николаеве молодой парень покончил жизнь самоубийством. Возле его тела нашли записку, которую он адресовал матери.

А также мы писали о том, что в Киеве молодая девушка покончила жизнь самоубийством прямо на глазах у своих друзей.

Видео: РБК-Украина

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