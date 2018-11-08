У Дніпрі мама витягла свого сина-підлітка з петлі

Колаж РБК-Україна

Прощальної записки хлопчик не залишив

У Дніпрі 11-річний хлопчик повісився у власній квартирі, але його мама вчасно повернулася додому. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався в середу, 7 листопада в одній з квартир житлового будинку в Новозаводському провулку міста Дніпра. Мама, яка вчасно повернулася додому, виявила свого 11-річного сина повішеним.

Вона швидко відреагувала, зняла син з мотузки і викликала бригаду швидкої медичної допомоги. Поки медики їхали, жінка намагалася самостійно відновити серцебиття і дихання сина.

Завдяки оперативним діям матері, а також співробітників швидкої медичної допомоги, хлопчика вдалося врятувати. Всю ніч медики боролися за його життя в дитячій лікарні.

Зараз дитина перебуває в реанімації, і лікарі оцінюють її стан як важкий.

Що спонукало підлітка полізти в петлю - на даний момент встановлюють правоохоронні органи. Жодних передсмертних записок хлопчик не залишив і про наміри звести рахунки з життям не повідомляв.

Всі подробиці інциденту з'ясовуються, справу взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Миколаєві молодий хлопець покінчив життя самогубством. Біля його тіла знайшли записку, яку він адресував матері.

А також ми писали про те, що у Києві молода дівчина покінчила життя самогубством прямо на очах у своїх друзів.

Відео: РБК-Україна