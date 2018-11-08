У Дніпрі мама витягла свого сина-підлітка з петлі

Прощальної записки хлопчик не залишив
У Дніпрі 11-річний хлопчик повісився у власній квартирі, але його мама вчасно повернулася додому. Про це повідомляє "Інформатор".
Інцидент стався в середу, 7 листопада в одній з квартир житлового будинку в Новозаводському провулку міста Дніпра. Мама, яка вчасно повернулася додому, виявила свого 11-річного сина повішеним.
Вона швидко відреагувала, зняла син з мотузки і викликала бригаду швидкої медичної допомоги. Поки медики їхали, жінка намагалася самостійно відновити серцебиття і дихання сина.
Завдяки оперативним діям матері, а також співробітників швидкої медичної допомоги, хлопчика вдалося врятувати. Всю ніч медики боролися за його життя в дитячій лікарні.
Зараз дитина перебуває в реанімації, і лікарі оцінюють її стан як важкий.
Що спонукало підлітка полізти в петлю - на даний момент встановлюють правоохоронні органи. Жодних передсмертних записок хлопчик не залишив і про наміри звести рахунки з життям не повідомляв.
Всі подробиці інциденту з'ясовуються, справу взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Миколаєві молодий хлопець покінчив життя самогубством. Біля його тіла знайшли записку, яку він адресував матері.
А також ми писали про те, що у Києві молода дівчина покінчила життя самогубством прямо на очах у своїх друзів.
Відео: РБК-Україна