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На Донетчине женщина покончила с собой из-за высоких коммунальных тарифов

STYLERЖизнь    09.11.2018 - 14:32

Видео: (YouTube/Телеканал ТV7 Мариуполь)

Жительница поселка Сартаны, что находится в Донецкой области, ушла из жизни из-за путаницы с субсидией. Она повесилась в своем доме, так как у нее не было возможности оплатить коммунальные услуги. Женщину похоронили 7 ноября. Об этом информирует Телеканал ТV7 Мариуполь.

Наталье Нестеренко был 61 год. Все, кто ее знают, утверждают, что она была здоровой, сильной и энергичной. В сентябре она поженила сына, а уже через месяц ушла из жизни.

Родственники говорят, что в доме Наталья жила одна. На днях Нестеренко оформляла государственную помощь. Она собрала необходимые документы, но ее отправили за еще одной справкой. Женщина пришла домой очень расстроенная, а утром родные нашли ее в петле. Сын погибшей трудно переживает трагедию.

Михаил рассказал, что его мать получала пенсию размером 1600 гривен. Женщина переживала, что не сможет без субсидии платить за коммунальные услуги. "У меня свои проблемы были. После свадьбы меня ограбили. Мама понимала, что она никак не может выпутаться, а я ничем не мог помочь", - говорит сын.

Тарифы на газ и в прошлом году было непросто оплатить, а в этом они стали вовсе заоблачными. Документы на субсидию подали много жителей, однако не получил ее никто. 

На Донетчине женщина покончила с собой из-за высоких коммунальных тарифовСкриншот видео: (facebook.com/tv7mariupol)

Пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Николаеве молодой парень покончил жизнь самоубийством. Возле его тела нашли записку, которую он адресовал матери.

А также мы писали о том, что в Киеве молодая девушка покончила жизнь самоубийством прямо на глазах у своих друзей.

Видео: РБК-Украина

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