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У Донецькій області діти створили незвичайну новорічну ялинку (фото)

STYLERЖиття    31.12.2018 - 22:18
У Донецькій області діти створили незвичайну новорічну ялинку (фото)
Фото: РБК-Україна

Діти продемонстрували, що з п'яти тисяч дзвіночків можна зробити цікаву ялинку

У Покровську в Донецькій області діти зробили ялинку з 5042 різдвяних дзвіночків. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином діти прифронтової зони привітали всіх з наступаючими святами.

У Донецькій області діти створили незвичайну новорічну ялинку (фото)

Варто зазначити, що Покровськ знаходиться приблизно в 70 кілометрах від зони бойових дій.

У Донецькій області діти створили незвичайну новорічну ялинку (фото)

Нагадаємо, що в ДСНС України розповіли, як необхідно встановити ялинку, щоб уникнути займання.

Раніше ми публікували фотографії головних ялинок міст України.

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