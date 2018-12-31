У Донецькій області діти створили незвичайну новорічну ялинку (фото)

Фото: РБК-Україна

Діти продемонстрували, що з п'яти тисяч дзвіночків можна зробити цікаву ялинку

У Покровську в Донецькій області діти зробили ялинку з 5042 різдвяних дзвіночків. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином діти прифронтової зони привітали всіх з наступаючими святами.

Варто зазначити, що Покровськ знаходиться приблизно в 70 кілометрах від зони бойових дій.

Нагадаємо, що в ДСНС України розповіли, як необхідно встановити ялинку, щоб уникнути займання.

Раніше ми публікували фотографії головних ялинок міст України.