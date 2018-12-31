В Донецкой области дети создали необычную новогоднюю елку (фото)

Дети продемонстрировали, что из пяти тысяч колокольчиков можно сделать интересную елку
В Покровске в Донецкой области дети сделали елку из 5042 рождественских колокольчиков. Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.
Таким образом дети прифронтовой зоны поздравили всех с наступающими праздниками.
Стоит отметить, что Покровск находится примерно в 70 километрах от зоны боевых действий.
Напомним, что в ГСЧС Украины рассказали, как необходимо установить елку, чтобы избежать возгорания.
Ранее мы также публиковали фотографии главных елок городов Украины.