В Донецкой области дети создали необычную новогоднюю елку (фото)

Фото: РБК-Украина

Дети продемонстрировали, что из пяти тысяч колокольчиков можно сделать интересную елку

В Покровске в Донецкой области дети сделали елку из 5042 рождественских колокольчиков. Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Таким образом дети прифронтовой зоны поздравили всех с наступающими праздниками.

Стоит отметить, что Покровск находится примерно в 70 километрах от зоны боевых действий.

Напомним, что в ГСЧС Украины рассказали, как необходимо установить елку, чтобы избежать возгорания.

Ранее мы также публиковали фотографии главных елок городов Украины.