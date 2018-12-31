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В Донецкой области дети создали необычную новогоднюю елку (фото)

STYLERЖизнь    31.12.2018 - 22:18
В Донецкой области дети создали необычную новогоднюю елку (фото)
Фото: РБК-Украина

Дети продемонстрировали, что из пяти тысяч колокольчиков можно сделать интересную елку

В Покровске в Донецкой области дети сделали елку из 5042 рождественских колокольчиков. Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Таким образом дети прифронтовой зоны поздравили всех с наступающими праздниками.

В Донецкой области дети создали необычную новогоднюю елку (фото)

Стоит отметить, что Покровск находится примерно в 70 километрах от зоны боевых действий.

В Донецкой области дети создали необычную новогоднюю елку (фото)

Напомним, что в ГСЧС Украины рассказали, как необходимо установить елку, чтобы избежать возгорания.

Ранее мы также публиковали фотографии главных елок городов Украины.

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