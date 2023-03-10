Дочь известного украинского артиста растрогала песней "для детей, переживающих разлуку со своими папами"

"Краплі" - очень личная работа, ведь спеть дуэтом с отцом всегда было моей мечтой. Этот трек рассказывает историю долгой разлуки и долгожданной встречи дочери с папой", - говорит Мария.

Добавим, что в начале 2022 певица дебютировала с песней "Останній дзвоник", которую она посвятила украинским детям, пострадавшим от войны.

Сейчас Мари продолжает профильную учебу и готовит к выпуску следующие студийные работы.