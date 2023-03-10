RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дочь известного украинского артиста растрогала песней "для детей, переживающих разлуку со своими папами"

Мария Семенова (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Styler

Выступающая под именем MariSem молодая украинская певица Мария Семенова выпустила новую песню "Краплі" - ее девушка. записала в дуэте со своим отцом Сергеем Семеновым, которого украинцы знают как участника популярных групп "4 Короля" и NZK.

По словам юной артистки, этот трек отзовется всем детям, сейчас тяжело переживающим разлуку со своими папами, ведь война разлучила многие семьи.

"Краплі" - очень личная работа, ведь спеть дуэтом с отцом всегда было моей мечтой. Этот трек рассказывает историю долгой разлуки и долгожданной встречи дочери с папой", - говорит Мария.

Добавим, что в начале 2022 певица дебютировала с песней "Останній дзвоник", которую она посвятила украинским детям, пострадавшим от войны.

Сейчас Мари продолжает профильную учебу и готовит к выпуску следующие студийные работы.

Напомним, недавно известный украинский артист спел о последнем желании каждого мужчины .

Ранее мы писали, что украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесамузика