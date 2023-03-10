Донька відомого українського артиста зворушила піснею "для дітей, які переживають розлуку зі своїми татами"

"Краплі" - дуже особиста робота, адже заспівати дуетом з батьком завжди було моєю мрією. Цей трек розповідає історію довгої розлуки та такої довгоочікуваної зустрічі доньки з татом", - говорить Марія.

Додамо, що на початку 2022 року співачка дебютувала з піснею "Останній дзвоник", яку вона присвятила українським дітям, постраждалим від війни.

Зараз Марі продовжує профільне навчання та готує до випуску наступні студійні роботи.