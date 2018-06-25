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"Дійшло до побиття ": під Вінницею напали на бійця через українську мову (фото, відео)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 17:58
Фото: publicphotos.birkenstock.com
Фото: publicphotos.birkenstock.com

Конфлікт стався в одному з місцевих кафе

У населеному пункті Калинівка Вінницької області в кафе "Міміно" напали на ветерана АТО через української мови. Про інцидент повідомив учасник організації С14 Сергій Мазур на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Захисники бійця (facebook.com/Сергій Мазур)

Він зазначив, що в нападі брали участь власники закладу - особи грузинської національності.

"На цей раз вирішили докопатися до бійця АТО за українську мову. Дійшло до побиття ветерана і зламаного телефону. На наступний день козаки приїхали поспілкуватися з поганими гостями. Результат зустрічі - вибачення і нова мобілка. Не очікували іноземці, що за одного українця заступляться кілька десятків", - розповів він.

Скріншот поста (facebook.com/Сергій Мазур)

У коментарях Віктор Мельничук виклав іншу версію подій. За його словами, саме боєць затіяв конфлікт.

"До грузину приїхав його син з Грузії, якому 17 років і ваш боєць АТО докопався до малого за те, що той розмовляє російською мовою, а не українською (української він просто не знає). Це все відбувалося в телефонній розмові, так як син грузина подзвонив до свого знайомого і замість нього взяв трубку ваш боєць АТО і почав грузити малого, при цьому погрожуючи йому, типу "ти такий-сякий, де ти знаходишся, я зараз прийду і розповім, як потрібно розмовляти". Після цього малий розповів батькові, що йому загрожує якийсь мужик і вимагає зустрітися", - написав він.

Мельничук стверджує, що 17-річному хлопцю зателефонували з невідомого номера. Трубку взяв батько і сказав, щоб його сина не чіпали.

"Після цієї розмови батько дізнався, хто погрожував його синові і через кілька днів його випадково зустрів біля магазину і пояснив, що малий не знає української мови і більше, щоб той його не чіпав, при цьому ніякої бійки не було, потиснули руки і розійшлися. на наступний день прийшов ваш боєць АТО з невідомими людьми і почали вимагати, щоб перед ним вибачилися і відкупили телефон, який ніхто не бив. ніхто вибачення не просив і ніякої телефон ніхто не купував, і купувати не буде, так як його ніхто не бив. Я думаю, що кожен батько вчинив би так само", - додав він.

Також в мережі оприлюднили відео спору між сім'єю грузин і захисниками бійця.

Відео: Суперечка між захисниками бійця і грузинами (facebook.com/caernavon)

"Кілька невідомих патріотів і учасників бойових дій з організацій "C14 Вінниця", "Лютіч", "Правий сектор. Вінниця" і "Ветеранське Братство" приїхали розібратися в "грузинській" ситуації, по-людськи поспілкуватися з місцевою діаспорою і підтримати потерпілого. Ми натрапили на відверту агресію, провокації і неповагу, кавказці зверхньо відмовилися елементарно вибачатися", - сказано в підписі до відео.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі охорона кав'ярні жорстоко побила військового.

Підполковник Держприкордонслужби попросив меню державною мовою, за що його і побили.

"Вчора в Маріуполі, прийшовши ввечері в кав'ярню RedCups RDCP Lounge з колегами, охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою", - написала Соломія Бобровська.

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Теги: военный, украинский язык, Боец
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