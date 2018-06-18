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"Цена украинского языка": в Мариуполе охрана кофейни жестоко избила военного

STYLERLIFE        18.06.2018 - 11:47
Фото: slyxi.com twitter
Фото: slyxi.com twitter

Военному сломали челюсть за то, что он попросил украиноязычное меню

В Мариуполе в одной из кофеен украинскому военному сломали челюсть из-за украинского языка. Подполковник Госпогранслужбы попросил меню на государственном языке, за что его и избили. Об этом сообщила Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.

Фото: Подполковник Госпогранслужбы (facebook.com/solomiia.bobrovska)

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кофейню RedCups RDCP Lounge с коллегами, охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала она.

Соломия Бобровская отметила, что военный служит подполковником Госпогранслужбы.

Фото: Подполковник Госпогранслужбы (facebook.com/solomiia.bobrovska)

"Это мой хороший и старинный друг Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил со всех горячих точек Донецкой области своих побратимов. В прошлом году получил Орден Данила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана… Не раз лежал в госпитале после обстрелов. В прошлом году, в результате прямого попадания во время минометных обстрелов, его "база" сгорела. Начинал отстраивать все почти заново", - рассказала о военном Бобровская.

Скриншот поста (facebook.com/solomiia.bobrovska)

Напомним, что в Херсоне избили украинского журналиста.

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Теги: нападение, военный, избиение
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