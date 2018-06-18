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В Херсоне избили украинского журналиста (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 10:35
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

На представителя СМИ напали двое мужчин

В Херсоне избили украинского журналиста Сергей Никитенко. Об этом пострадавший написал на своей странице в Facebook.

 

Фото: Избили украиснкого журналиста (facebook.com/sergij.nikitenko)

"Нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/sergij.nikitenko)

Волонтер Роман Синицын выразил опасение, что нападающих никто не найдет.

"Могу поспорить на пять литров годного вискаря, что никто нападавших и организаторов не найдет, даже искать не будет. Реванш близко, он уже идет, полным ходом", - отметил Роман Синицын.

Скриншот поста (facebook.com/romabra)

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области правоохранители жестоко избили 13-летнего подростка.

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Теги: нападение, избиение, Журналист
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