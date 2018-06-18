В Херсоне избили украинского журналиста (фото)

На представителя СМИ напали двое мужчин
В Херсоне избили украинского журналиста Сергей Никитенко. Об этом пострадавший написал на своей странице в Facebook.
Фото: Избили украиснкого журналиста (facebook.com/sergij.nikitenko)
"Нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча. Связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью. Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", - написал он.
Скриншот поста (facebook.com/sergij.nikitenko)
Волонтер Роман Синицын выразил опасение, что нападающих никто не найдет.
"Могу поспорить на пять литров годного вискаря, что никто нападавших и организаторов не найдет, даже искать не будет. Реванш близко, он уже идет, полным ходом", - отметил Роман Синицын.
Скриншот поста (facebook.com/romabra)
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области правоохранители жестоко избили 13-летнего подростка.
Полицейские задержали и обвинили 13-летнего Влада в краже дорожного зеркала. Подросток во всем признался и отдал копам украденное. Полицейские забрали парня в отделение. Ни родителей, ни законных представителей несовершеннолетнего в отделении с подростком не было.
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