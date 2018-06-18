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У Херсоні побили українського журналіста (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 10:35
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

На представника ЗМІ напади двоє чоловіків

У Херсоні побили українського журналіста Сергій Нікітенко. Про це потерпілий написав на своїй сторінці в Facebook.

 

Фото: Побили українського журналіста (facebook.com/sergij.nikitenko)

"Нападники – двоє бороданів, чекали біля стоянки. Після побиття сіли в машину з транзитними номерами. Вся інформація в поліції. Били мовчки. Пов'язую виключно з моєю професійною діяльністю. Врятувало те, що я завжди готовий до такого розвитку подій, і вчасно згрупувався", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/sergij.nikitenko)

Волонтер Роман Синіцин висловив побоювання, що нападників ніхто не знайде.

"Можу посперечатися на п'ять літрів придатного віскаря, що ніхто нападників і організаторів не знайде, навіть шукати не буде. Реванш близько, він вже йде повним ходом", - зазначив Роман Синіцин.

Скріншот поста (facebook.com/romabra)

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області правоохоронці жорстоко побили 13-річного підлітка.

Поліцейські затримали і звинуватили 13-річного Влада в крадіжці дорожнього дзеркала. Підліток у всьому зізнався і віддав копам вкрадене. Поліцейські забрали хлопця до відділення. Ні батьків, ні законних представників неповнолітнього у відділенні з підлітком не було.

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Теги: нападение, избиение, Журналіст
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