"Надорванное ухо": в Тернопольской области правоохранители жестоко избили 13-летнего подростка

Очевидцы говорят, что копы повалили подростка на пол и били ногами

В Тернопольской области правоохранители жестоко избили 13-летнего подростка. Об этом сообщает издание "Факты".

Полицейские задержали и обвинили 13-летнего Влада в краже дорожного зеркала. Подросток во всем признался и отдал копам украденное.

Полицейские забрали парня в отделение. Ни родителей, ни законных представителей несовершеннолетнего в отделении с подростком не было.

Дедушка подростка предупредил правоохранителей, что Влад уже 5 лет болеет эпилепсией. Он хотел поехать в участок с внуком, но правоохранители не позволили.

Очевидцы говорят, что когда мальчик вышел из кабинета, он плакал и еле говорил, а также просил защитить от полицейских.

У ребенка было надорванное ухо, ушибленное ребро и выбитая пломба. Очевидцы говорят, что копы повалили подростка на пол, били ногами и заставляли признаться в том, что он не делал.

Ранее сообщалось, что в Запорожье горе-мать хотела продать своего 15-летнего сына за 50 тысяч гривен. Правоохранители задержали женщину "на горячем", когда она получала деньги.

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