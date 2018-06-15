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"Надірване вухо": в Тернопільській області правоохоронці жорстоко побили 13-річного підлітка

STYLERLIFE        15.06.2018 - 11:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Очевидці кажуть, що копи повалили підлітка на підлогу та били ногами

В Тернопільській області правоохоронці жорстоко побили 13-річного підлітка. Про це повідомляє видання "Факти".

Поліцейські затримали і звинуватили 13-річного Влада у крадіжці дорожнього дзеркала. Підліток в усьому зізнався та віддав копам вкрадене.

Поліцейські забрали хлопця у відділок. Ні батьків, ні законних представників неповнолітнього у відділку з підлітком не було.

Дідусь підлітка попередив правоохоронців, що Влад вже 5 років хворіє на епілепсію. Він хотів поїхати у відділок з онуком, але правоохоронці не дозволили.

Очевидці говорять, що коли хлопчик вийшов із кабінету, він плакав і ледве говорив, а також просив захистити від поліцейських.

У дитини було надірване вухо, забите ребро та вибита пломба. Очевидці кажуть, що копи повалили підлітка на підлогу, били ногами та змушували зізнатися втому, що він не робив.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі горе-мати хотіла продати свого 15-річного сина за 50 тисяч гривень. Правоохоронці затримали жінку "на гарячому", коли вона отримувала гроші.

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Теги: избиение, дитина, підліток, полиция, Тернопольская область
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