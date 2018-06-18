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"Ціна української мови": в Маріуполі охорона кав'ярні жорстоко побила військового

STYLERLIFE        18.06.2018 - 11:47
Фото: slyxi.com twitter
Фото: slyxi.com twitter

Військовому зламали щелепу за те, що він попросив україномовне меню

В Маріуполі в одній з кав'ярень українському військовому зламали щелепу через українську мови. Підполковник Держприкордонслужби попросив меню державною мовою, за що його і побили. Про це повідомила Соломія Бобровська на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Підполковник Держприкордонслужби (facebook.com/solomiia.bobrovska)

"Вчора в Маріуполі, прийшовши ввечері в кав'ярню RedCups RDCP Lounge з колегами, охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою", - написала вона.

Соломія Бобровська зазначила, що військовий служить підполковником Держприкордонслужби.

Фото: Підполковник Держприкордонслужби (facebook.com/solomiia.bobrovska)

"Це мій добрий і давній друг Стас. Він підполковник Держприкордонслужби. 14 років служить на східних кордонах України. Втратив будинок, коли почалася війна. Виводив з усіх гарячих точок Донецької області своїх побратимів. У минулому році отримав Орден Данила Галицького. Очолює пропускний пункт Сартана... Не раз лежав у госпіталі після обстрілу. В минулому році, в результаті прямого попадання під час мінометного обстрілу, його "база" згоріла. Починав відбудовувати все майже заново", - розповіла про військовому Бобровська.

Скріншот поста (facebook.com/solomiia.bobrovska)

Нагадаємо, що в Херсоні побили українського журналіста.

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