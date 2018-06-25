"Дошло до избиения": под Винницей напали на бойца из-за украинского языка (фото, видео)

Конфликт произошел в одном из местных кафе

В населенном пункте Калиновка Винницкой области в кафе "Мимино" напали на ветерана АТО из-за украинского языка. Об инциденте сообщил участник организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

Фото: Защитники бойца (facebook.com/Сергій Мазур)

Он отметил, что в нападении участвовали владельцы заведения – лица грузинской национальности.

"На этот раз решили докопаться до бойца АТО за украинский язык. Дошло до избиения ветерана и сломанного телефона. На следующий день казаки приехали пообщаться с плохими гостями. Результат встречи – извинения и новая мобилка. Не ожидали иностранцы, что за одного украинца вступятся несколько десятков", – рассказал он.

Скриншот поста (facebook.com/Сергій Мазур)

В комментариях Виктор Мельничук изложил другую версию событий. По его словам, именно боец затеял конфликт.

"К грузину приехал его сын из Грузии, которому 17 лет и ваш боец АТО докопался до малого за то, что тот разговаривает на русском языке, а не украинском (украинской он просто не знает). Это все происходило в телефонном разговоре, так как сын грузина позвонил к своему знакомому и вместо него взял трубку ваш боец АТО и начал грузить малого, при этом угрожая ему, типа "ты такой-сякой, где ты находишься, я сейчас приду и расскажу, как нужно разговаривать". После этого малый рассказал отцу, что ему угрожает какой-то мужик и требует встретиться", – написал он.

Мельничук утверждает, что 17-летнему парню позвонили с неизвестного номера. Трубку взял отец и сказал, чтобы его сына не трогали.

"После этого разговора отец узнал, кто угрожал его сыну и через несколько дней его случайно встретил возле магазина и пояснил, что малый не знает украинского языка и больше, чтобы тот его не трогал, при этом никакой драки не было, пожали руки и разошлись. На следующий день пришел ваш боец АТО с неизвестными людьми и начали требовать, чтобы перед ним извинились и откупили телефон, который никто не бил. Никто прощения не просил и никакой телефон никто не покупал, и покупать не будет, так как его никто не бил. Я думаю, что каждый отец поступил бы так же", – добавил он.

Также в сети обнародовали видео спора между семьей грузин и защитниками бойца.

Видео: Спор между защитниками бойца и грузинами (facebook.com/caernavon)

"Несколько неизвестных патриотов и участников боевых действий с организаций "C14 Винница", "Лютич", "Правый сектор. Винница" и "Ветеранское Братство" приехали разобраться в "грузинской" ситуации, по-человечески пообщаться с местной диаспорой и поддержать пострадавшего. Мы натолкнулись на откровенную агрессию, провокации и неуважение, кавказцы свысока отказались элементарно извиняться", – сказано в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе охрана кофейни жестоко избила военного.

Подполковник Госпогранслужбы попросил меню на государственном языке, за что его и избили.

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кофейню RedCups RDCP Lounge с коллегами, охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала Соломия Бобровская.

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