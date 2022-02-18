Комаровський розповів, як правильно парити ноги: багато хто робить цю помилку

Лікар назвав оптимальні температурні умови для ножних ванн.

"50 градусів максимум, краще - 40. У старих книжках написано, що для ножних ванн використовується вода близько 40 градусів, а у нас вважається, що чим ближче ця вода до окропу, тим це ефективніше. Тобто, якщо ви дістали ногу в пухирях, то ваш грип пройде прямо завтра", - іронізував лікар.

Також доктор Комаровський розповів про причини поганої звички сучасних людей - без причини й приводу витріщатися на екран смартфона.

"Виявляється, в принципі, всі люди мають звичку копіювати те, що роблять оточуючі", - поділився лікар висновками італійських вчених.

Так, дослідники з Італії спостерігала за поведінкою 88 жінок і 96 чоловікам у 820 різних природних ситуаціях (в барах, ресторанах, під час дружніх зустрічей).

Виявилося, що 50 % учасників експерименту дивилися на екран телефону протягом 30 секунд після того, як хтось поблизу робив так само.

"Це тенденція до наслідування, називається "ефект хамелеона", - пояснив Комаровський.

Доктор уточнив, що відсутність смартфона в таких ситуаціях може навіть спровокувати соціальну ізоляцію і створити у людини без телефону в руках відчуття відчуженості від більшості.