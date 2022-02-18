Комаровский рассказал, как правильно парить ноги: многие совершают эту ошибку

Врач назвал оптимальные температурные условия для ножных ванн.

"50 градусов максимум, лучше - 40. В старых книжках написано, что для ножных ванн используется вода порядка 40 градусов, а у нас считается, что чем ближе эта вода к кипятку, тем это эффективней. То есть, если вы достали ногу в волдырях, то ваш грипп пройдет прямо завтра", - иронизировал врач.

Также доктор Комаровский рассказал о причинах дурной привычки современных людей – без причины и повода пялиться на экран смартфона.

"Оказывается, в принципе, все люди имеют привычку копировать то, что делают окружающие", - поделился врач заключениями итальянских ученых.

Так, исследователи из Италии наблюдала за поведением 88 женщин и 96 мужчинам в 820 различных естественных ситуациях (в барах, ресторанах, во время дружеских встреч).

Оказалось, что 50 % участников эксперимента смотрели на экран телефона в течение 30 секунд после того, как кто-то поблизости делал так же.

"Это тенденция к подражанию, называется "эффект хамелеона",- пояснил Комаровский.

Доктор уточнил, что отсутствие смартфона в таких ситуациях может даже спровоцировать социальную изоляцию и создать у человека без телефона в руках ощущение отчужденности от большинства.