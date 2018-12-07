"Гідна кава": ветерани битви під Іловайськом відкрили власну справу

Фото: колаж РБК-Україна

Про те, що обидва воювали під Иловайском, чоловіки дізналися вже після відкриття кафе

В Луцьку в Старому місті двоє учасників анитеррористической операції на Донбасі, які пройшли пекло Іловайського котла в 2014 році, відкрили кафе. Про це у п'ятницю, 7 грудня, повідомляє місцевий ресурс "UA: Волинь" на сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що Анатолія Форманюка в 2014-му мобілізували під час першої хвилі. Після навчання на Рівненському полігоні чоловік у складі 51-ї бригади потрапив до Донецької області.

"Я служив у мінометної батареї, у третьому батальйоні, і ми розміщали батарею на одному блокпосту, тобто повинні були прикривати піхоту, яка йшла в наступ", - розповів ветеран.

Фото: ветеран АТО Анатолій Форманюк (Скріншот: facebook.com/uavolyn)

У серпні 2014 року Форманюк разом з побратимами брав участь у боях за Іловайськ. Тоді і потрапив у полон.

"Нас захопили російські "СОБР". Нам сказали, що беруть у полон, але обміняють, і гарантують життя", - сказав він.

"Я був у полоні 10 днів, за цей час мене ледь не розстріляли. Поки був у полоні, ніхто з військового керівництва не зв'язувався", - згадав Анатолій.

Відео: facebook.com/uavolyn

Також він зазначив, що хотів би, щоб справу щодо Іловайської трагедії було доведено до кінця, і винні були покарані.

Скріншот: facebook.com/uavolyn

Ще на фронті у Форманюка виникла ідея відкрити власну справу. Під час навчання в Школі лідерства для учасників бойових дій, який реалізується за підтримки посольства США в Україні, Анатолій познайомився з Миколою Кравчуком.

Фото: ветеран АТО Микола Кравчук (Скріншот: facebook.com/uavolyn)

Все обміркувавши, чоловіки вирішили разом відкрити кафе.

"Продавати історію, але через каву. Кава у нас нормальна. Не скажу, що вона найкраща, але вона гідна", - описав Кравчук якість ароматного напою, який пропонують відвідувачам їхнього закладу.

Скріншот: facebook.com/uavolyn

"Вже у нас є власний кондитерський цех. У нас випічка робиться наша, і ціна відповідає якості", - додав ветеран.

Як виявилося, про те, що вони обидва воювали під Іловайськом, Анатолій та Микола дізналися вже після того, як відкрили кафе.

Чоловіки планують у своєму кафе також організовувати зустрічі ветеранів АТО.

Скріншот: facebook.com/uavolyn

Як повідомлялося раніше, 99-річний ветеран Другої світової війни Іван Залужний із Запоріжжя, онук якого, 23-річний Іван Гутник-Залужний, загинув в зоні АТО, розповів, як Україні здобути перемогу над агресором.

Також ми писали, що п'ятирічна дівчинка присвятила вірш батьку, який загинув на фронті на Донбасі.

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times написало про київській піцерії Рizza Veterano, яку відкрили ветерани АТО.

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Відео: РБК-Україна