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"Достойный кофе": ветераны битвы под Иловайском открыли собственное дело

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 21:41
"Достойный кофе": ветераны битвы под Иловайском открыли собственное дело
Фото: коллаж РБК-Украина

О том, что оба воевали под Иловайском, мужчины узнали уже после открытия кафе

В Луцке в Старом городе двое участников анитеррористической операции на Донбассе, которые прошли ад Иловайского котла в 2014 году, открыли кафе. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает местный ресурс "UA: Волинь" на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что Анатолия Форманюка в 2014-м мобилизовали во время первой волны. После обучения на Ровенском полигоне мужчина в составе 51-й бригады попал в Донецкую область.

"Я служил в минометной батарее, в третем батальоне, и мы размещали батарею на одном блокпосту, то есть должны были прикрывать пехоту, которая шла в наступление", - рассказал ветеран.

&quot;Достойный кофе&quot;: ветераны битвы под Иловайском открыли собственное дело

Фото: ветеран АТО Анатолий Форманюк (Скриншот: facebook.com/uavolyn)

В августе 2014 года Форманюк вместе с собратьями принимал участие в боях за Иловайск. Тогда и попал в плен.

"Нас захватили российские "СОБР". Нам сказали, что берут в плен, но обменяют, и гарантируют жизнь", - сказал он.

"Я был в плену 10 дней, за это время меня чуть не расстреляли. Пока был в плену, никто из военного руководства не связывался", - вспомнил Анатолий.

Видео: facebook.com/uavolyn

Также он отметил, что хотел бы, чтобы дело по Иловайской трагедии было доведено до конца, и виновные были наказаны.

&quot;Достойный кофе&quot;: ветераны битвы под Иловайском открыли собственное дело

Скриншот: facebook.com/uavolyn

Еще на фронте у Форманюка возникла идея открыть собственное дело. Во время учебы в Школе лидерства для участников боевых действий, который реализуется при поддержке посольства США в Украине, Анатолий познакомился с Николаем Кравчуком.

&quot;Достойный кофе&quot;: ветераны битвы под Иловайском открыли собственное дело

Фото: ветеран АТО Николай Кравчук (Скриншот: facebook.com/uavolyn)

Все обдумав, мужчины решили вместе открыть кафе.

"Продавать историю, но через кофе. Кофе у нас нормальный. Не скажу, что он самый лучший, но он достойный", - описал Кравчук качество ароматного напитка, который предлагают посетителям их заведения.

&quot;Достойный кофе&quot;: ветераны битвы под Иловайском открыли собственное дело

Скриншот: facebook.com/uavolyn

"Уже у нас есть собственный кондитерский цех. У нас выпечка делается наша, и цена соответствует качеству", - добавил ветеран.

Как оказалось, о том, что они оба одновременно воевали под Иловайском, Анатолий и Николай узнали уже после того, как открыли кафе.

Мужчины планируют в своем кафе также организовывать встречи ветеранов АТО.

&quot;Достойный кофе&quot;: ветераны битвы под Иловайском открыли собственное дело

Скриншот: facebook.com/uavolyn

Как сообщалось ранее, 99-летний ветеран Второй мировой войны Иван Залужный из Запорожья, внук которого, 23-летний Иван Гутник-Залужный, погиб в зоне АТО, рассказал, как Украине одержать победу над агрессором

Также мы писали, что пятилетняя девочка посвятила стих отцу, погибшему на фронте на Донбассе.

Напомним, ранее американское издание The New York Times написало о киевской пиццерии Рizza Veterano, которую открыли ветераны АТО.

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