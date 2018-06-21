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Довели до смерті: батько українського журналіста помер після конфлікту в ДТП

STYLERLIFE        21.06.2018 - 08:46
Фото: Юрій Марченко (facebook.com olizitch)
Фото: Юрій Марченко (facebook.com olizitch)

Він потрапив в аварію і посварився з чоловіком хамовитым

Головний редактор онлайн-видання Platfor.ma, ведучий на Радіо "Аристократи" Юрій Марченко втратив батька. Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік помер після того, як днем потрапив у ДТП. В результаті аварії він не постраждав, однак інший учасник ДТП відзначився нелюдським ставленням.

"Батько рушав з місця, передушив газ - і злегка торкнувся бампером іномарки, що стояла попереду. Її господар якраз обідав поряд у ресторані і відразу вискочив. Почав кричати, що засудить, що призведе до банкрутства та інше", - розповів Марченко.

Фото: Юрій Марченко і його батько (facebook.com/jumma)

Батьки журналіста намагалися довести, що пошкодження невелике. Однак другий водій продовжував тиснути на літніх людей. До нього на підмогу прийшли дружки. Коли прибули поліцейські, друзі водія заявили "копам", що батьки журналіста їм погрожували.

"Тим часом хтось із друзів потерпілого потикав пальцем в невелику вм'ятину, яка залишилася від аварії – і метал встав на місце. Визначити навіть саме місце пошкодження тепер було проблематично. Для пристойності на тата і маму ще трохи покричали, взяли з них півтисячі гривень – і відпустили", - розповів Марченко.

Коли батько журналіста повернувся додому, він довго не міг відійти від ситуації.

"Перед сном батько зітхнув, що ніяк не може заспокоїтися, тому піде погуляє по двору з сигаретою. Потім він ліг спати. І тихо помер уві сні", - написав Марченко.

"Дуже легко піднятися над іншими людьми і самоствердитися за рахунок образ, хамства, знущань. За рахунок дрібного домінування на вулиці, в транспорті, в магазині. Але іноді це приносить більше болю, ніж вам би хотілося", - додав журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/jumma)

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Теги: смерть, Журналіст
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