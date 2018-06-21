Довели до смерти: отец украинского журналиста умер после конфликта в ДТП

Он попал в аварию и повздорил с хамовитым мужчиной

Главный редактор онлайн-издания Platfor.ma, ведущий на "Радио Аристократы" Юрий Марченко потерял отца. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

Мужчина умер после того, как днем попал в ДТП. В результате аварии он не пострадал, однако другой участник ДТП отличился нечеловеческим отношением.

"Отец трогался с места, передавил газ - и слегка коснулся бампером иномарки, которая стояла впереди. Ее хозяин как раз обедал рядом в ресторане и сразу выскочил. Начал кричать, что засудит, что приведет к банкротству и прочее", - рассказал Марченко.

Фото: Юрий Марченко и его отец (facebook.com/jumma)

Родители журналиста пытались доказать, что повреждение небольшое. Однако второй водитель продолжал давить на пожилых людей. К нему на подмогу пришли дружки. Когда прибыли полицейские, друзья водителя заявили "копам", что родители журналиста им угрожали.

"Тем временем кто-то из друзей потерпевшего потыкал пальцем в небольшую вмятину, которая осталась от аварии – и металл встал на место. Определить даже само место повреждения теперь было проблематично. Для приличия на папу и маму еще немного покричали, взяли с них полтысячи гривен – и отпустили", - рассказал Марченко.

Когда отец журналиста вернулся домой, он долго не мог отойти от ситуации.

"Перед сном отец вздохнул, что никак не может успокоиться, поэтому пойдет погуляет по двору с сигаретой. Затем он лег спать. И тихо умер во сне", - написал Марченко.

"Очень легко возвыситься над другими людьми и самоутвердиться за счет оскорблений, хамства, издевательств. За счет мелкого доминирования на улице, в транспорте, в магазине. Но иногда это приносит больше боли, чем вам бы хотелось", - добавил журналист.

Скриншот поста (facebook.com/jumma)

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