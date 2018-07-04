"Дощів побільшає": синоптик дала прогноз на 5 липня

Українцям розповіли, коли знову чекати дощів

У четвер, 5 липня, в Україні буде тепла погода. Невеликі короткочасні дощі очікуються лише на Заході країни. Однак 6 липня ситуація зміниться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вкотре дивуюся схожості атмосферних процесів та людської поведінки. Як з шляхетністю, так і в капостях. Ось зараз. З Атлантики витягнувся своїми хвилями потужний масштабний поважний антициклон. Аж до України. Лежи собі, світи сонцем, втримуй високий атмосферний тиск, гаси вітер майже до штилю - словом, притримуйся законів антициклону від Біскайської затоки через Апенніни аж до херсонських степів. Так ось же - ні. У цю зону високого атмосферного тиску вперся жвавий підприємливий циклон з підступно-романтичним ім'ям Елісонія, швиденько організував парочку фронтів і завтра у Німеччині, Франції, Швейцарії, Австрії поллє дощами і похолодає", - зазначила вона.

"Проте все ж великий, як лев, антициклон, поблажливо дивиться на цю малу метеорологічну мавпу Елісонію і не дасть дощам, наприклад, в Україні домінувати", - додала синоптик.

В Україні у четвер буде багато сонця і тепла, протягом дня + 24 + 28 градусів.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Ну, хіба трохи покапає щось на Заході України, і те, локально і небагато. А на Півночі трохи полякають збільшенням хмарності. Але це все", - додала експерт.

У Києві 5 липня без опадів, + 25 + 26 градусів.

Фото: pixabay.com/Larisa-K

"Надалі, 6 липня, з північного заходу Європи підійде атмосферний фронт, і дощів в Україні трохи побільшає", попередила експерт.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики уточнили прогноз на середу.

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