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По всей стране – без осадков: синоптики уточнили прогноз на среду

STYLERLIFE        04.07.2018 - 09:23
Фото: pixabay.com/Pipatsak_Chaiyawong
Фото: pixabay.com/Pipatsak_Chaiyawong

В Украине будет сухо и тепло

В среду, 4 июля, воздух по всей Украине начнет прогреваться и температура повысится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На большей части страны погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Только на севере оно будет пониженным.

Скриншот (meteo.gov.ua)

По всей стране – без осадков. Небольшие дожди местами возможны днем в северных областях. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9+14 градусов. Днем ожидается +20+25, в южных областях, на севере и на Закарпатье потеплеет до +28 градусов.

В Киеве ночью будет сухо. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +11+13, днем +22+24 градуса.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Ранее синоптик рассказал, когда в Украину вернется теплая погода.

"Тепло начнется с 10 июля. А пока с 1 по 8 число - +18+23°С. Дожди еще будут продолжаться в течение недели. Больше они пройдут в центре, на севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине, но они будут небольшими. Не такими обильными, которые прошли в минувшие выходные. С 10 июля наступит настоящая жара, которая продлится по 24 июля", - говорит Леонид Горбань.

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Теги: погода
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