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По всій країні – без опадів: синоптики уточнили прогноз на середу

STYLERLIFE        04.07.2018 - 09:23
Фото: pixabay.com/Pipatsak_Chaiyawong
Фото: pixabay.com/Pipatsak_Chaiyawong

В Україні буде сухо і тепло

У середу, 4 липня, повітря по всій Україні почне прогріватися і температура підвищиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На більшій частині країни погоду буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску. Тільки на півночі він буде зниженим.

Скріншот (meteo.gov.ua)

По всій країні – без опадів. Невеликі дощі місцями можливі вдень у північних областях. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9+14 градусів. Вдень очікується +20+25, у південних областях, на півночі і на Закарпатті потеплішає до +28 градусів.

У Києві вночі буде сухо. Вдень можливий невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11+13, вдень +22+24 градуси.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповів, коли в Україну повернеться тепла погода.

"Тепло розпочнеться з 10 липня. А поки що з 1 по 8 число - +18+23°С. Дощі ще триватимуть протягом тижня. Більше вони пройдуть в центрі, на півночі. Хоча дощі пройдуть по всій Україні, але вони будуть невеликими. Не такими інтенсивними, які пройшли в минулі вихідні. З 10 липня настане справжня спека, яка триватиме з 24 липня", - говорить Леонід Горбань.

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Теги: погода
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