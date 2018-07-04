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Интервью

"Дождей станет больше": синоптик дала прогноз на 5 июля

STYLERLIFE        04.07.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/Hans-2
Фото: pixabay.com/Hans-2

Украинцам рассказали, когда снова ждать дождей

В четверг, 5 июля, в Украине будет теплая погода. Небольшие кратковременные дожди ожидаются только на Западе страны. Однако 6 июля ситуация изменится. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В который раз удивляюсь сходству атмосферных процессов и человеческого поведения. Как с благородством, так и в пакостях. Вот сейчас. С Атлантики вытянулся своими волнами мощный масштабный почтенный антициклон. Аж до Украины. Лежи себе, свети солнцем, удерживай высокое атмосферное давление, туши ветер почти до штиля - словом, придерживайся законов антициклона от Бискайского залива через Апеннины до херсонских степей. Так вот же - нет. В эту зону высокого атмосферного давления уперся живой предприимчивый циклон с коварно-романтическим именем Елисония, быстренько организовал парочку фронтов и завтра в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии польет дождями и похолодает", - отметила она.

"Однако все же большой, как лев, антициклон, снисходительно смотрит на эту малую метеорологическую обезьяну Елисонию и не даст дождям, например, в Украине доминировать", - добавила синоптик.

В Украине в четверг будет много солнца и тепла, в течение дня + 24 + 28 градусов.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Ну, разве что немного покапает что-то на Западе Украины, и то, локально и немного. А на Севере немного попугает увеличением облачности. Но это все", - добавила эксперт.

В Киеве 5 июля без осадков, + 25 + 26 градусов.

Фото: pixabay.com/Larisa-K

"В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт, и дождей в Украине станет немного больше", предупредила эксперт.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики уточнили прогноз на среду.

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