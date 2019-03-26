ДТП у Харкові: у справі Зайцевої несподіваний поворот

Олена Зайцева і Геннадій Дронов (УНІАН)

Олена Зайцева змінила адвоката і вирішила переглянути своє рішення

У справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які були засуджені за скоєння наїзду на пішоходів на вулиці Сумській в Харкові, з'явилася несподівана інформація.

Олена Зайцева подала апеляційну скаргу і змінила адвоката, який представлятиме її інтереси тепер вже в Апеляційному суді.

Заява від Олени Зайцевої та її нового адвоката Юлії Плетньової в Київський районний суд міста Харкова надійшла 26 березня. Цю інформацію підтвердили також керівники апарату суду. Далі цю апеляційну скаргу направлять в Харківський апеляційний суд.

Що саме зазначається в заяві Зайцевої - на даний момент невідомо, і адвокат Юлія Плетньова пообіцяла розповісти подробиці через кілька днів.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов в суді (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Також стало відомо, що новий адвокат поки що єдиний, хто захищає Олену Зайцеву. В суді першої інстанції її інтереси представляли Юлія Козир, Євген Мельниченко і Максим Стець. Юлія Козир і Євген Мельниченко вже підтвердили, що далі не беруть участь у справі, а Максим Стець від коментарів відмовився.

Варто відзначити, що апеляція від захисту Олени Зайцевої надійшла в останній день, який передбачений законом. Захист Геннадія Дронова направив свою скаргу ще 22 березня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Олену Зайцеву і Геннадія Дронова суд визнав винними у скоєнні аварії на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року. В результаті ДТП загинули шість людей, а також шість осіб отримали серйозні травми.

Зайцева і Дронов отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Також їх позбавили права керувати автомобілем на три роки і зобов'язали відшкодувати сім'ям загиблих і постраждалих компенсацію у вигляді 8 мільйонів гривень.