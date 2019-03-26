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ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 19:33
ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот
Алена Зайцева и Геннадий Дронов (УНИАН)

Алена Зайцева сменила адвоката и решила пересмотреть свое решение

В деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были осуждены за совершение наезда на пешеходов на улице Сумской в Харькове, появилась неожиданная информация.

Алена Зайцева подала апелляционную жалобу и сменила адвоката, который будет представлять ее интересы теперь уже в Апелляционном суде.

Заявление от Алены Зайцевой и ее нового адвоката Юлии Плетневой в Киевский районный суд города Харькова поступило 26 марта. Эту информацию подтвердили также руководители аппарата суда. Далее эту апелляционную жалобу направят в Харьковский апелляционный суд.

Что именно указывается в заявлении Зайцевой - на данный момент неизвестно, и адвокат Юлия Плетнева пообещала рассказать подробности через несколько дней.

ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот

Алена Зайцева и Геннадий Дронов в суде (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Также стало известно, что новый адвокат пока единственный, кто защищает Алену Зайцеву. В суде первой инстанции ее интересы представляли Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець. Юлия Козырь и Евгений Мельниченко уже подтвердили, что далее не участвуют в деле, а Максим Стець от комментариев отказался.

Стоит отметить, что апелляция от защиты Алены Зайцевой поступила в последний день, который предусмотрен по закону. Защита Геннадия Дронова направила свою жалобу еще 22 марта.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Алену Зайцеву и Геннадия Дронова суд признал виновными в совершении аварии на улице Сумской 18 октября 2017 года. В результате ДТП погибли шесть человек, а также шесть человек получили серьезные травмы.

Зайцева и Дронов получили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также их лишили права управлять автомобилем на три годы и обязали возместить семьям погибших и пострадавших компенсацию в виде 8 миллионов гривен.

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