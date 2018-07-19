ДТП у Харкові: пропав важливий свідок у справі Зайцевої

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Лікар-нарколог проводила перше обстеження Зайцевої після аварії, а тепер пропала

У справі Олени Зайцевої, яку звинувачують у жахливій ДТП у Харкові, де загинули шестеро людей, стався несподіваний поворот. Ключовий свідок трагедії зник невідомо де. Про це передає "Обозреватель" з посиланням на слова адвоката потерпілих Лариси Матвєєвої.

На суд не являється колишній лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії.

"Саме вона зафіксувала факт наркотичного сп'яніння Зайцевої – нечітку мова, нестійку позі Ромберга. Та описала це. Також вона наполягла на аналізі крові і сечі обвинуваченої. Зрештою, в аналізах підтвердилося наявність психотропних та наркотичних речовин. Але Федірко з незрозумілих причин звільнилася з роботи і знайти її в Харкові ніхто не може. Навіть правоохоронці, які повинні доставити її до суду, не можуть її знайти. Ось такий ось дивний збіг обставин", - повідомила Матвєєва.

За словами адвоката, у експертів, які займаються вивченням ДТП, постійно не вистачає даних для чітких висновків.

Раніше для аналізу і встановлення факту - чи була Зайцева в стані наркотичного сп'яніння - медикам не вистачило 5 мл крові. Тепер технічні експерти не можуть точно встановити швидкість руху джипа, тому що на фото немає достатньої відстані.

Лариса Матвєєва стверджує, що експерти не хочуть використовувати для справи всі дані, які є в інтернеті.

"Вони брали ці дані з показань свідків. Коли я запитала чому всі користувачі інтернету змогли встановити швидкість, а ви ні, то експерт сказав, що їм не вистачило відстані. Відстань визначається за точкам з відеозапису. Але точки йому не дав технік, який у суді поки не допитувався. Він повинен був зафіксувати прив'язку автомобіля з однієї точки в іншу. Прорахувати це можна, використовуючи Google, однак експерти чомусь не захотіли нею скористатися", - підсумувала Матвєєва.

Нагадаємо, жахливу ДТП у Харкові сталася увечері 18 жовтня 2017 року. Автомобіль Lexus був відкинутий на групу пішоходів в результаті зіткнення з Volkswagen. В результаті шестеро людей загинули. Ще стільки ж отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялося, що Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні.

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