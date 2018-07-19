ДТП в Харькове: пропал важный свидетель в деле Зайцевой

Алена Зайцева (фото: УНИАН)

Врач-нарколог проводила первое обследование Зайцевой после аварии, а теперь пропала

В деле Алены Зайцевой, которую обвиняют в ужасной ДТП в Харькове, где погибли шесть человек, произошел неожиданный поворот. Ключевой свидетель трагедии пропал неизвестно куда. Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на слова адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой.

На суд не является бывший врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

"Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств", - сообщила Матвеева.

По словам адвоката, у экспертов, которые занимаются изучением ДТП, постоянно не хватает данных для четких выводов.

Раньше для анализа и установления факта - была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения - медикам не хватило 5 мл крови. Теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния.

Лариса Матвеева утверждает, что эксперты не хотят использовать для дела все данные, которые есть в интернете.

"Они брали эти данные с показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться", - подытожила Матвеева.

Напомним, жуткое ДТП в Харькове случилось вечером 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus был отброшен на группу пешеходов в результате столкновения с Volkswagen. В результате шесть человек погибли. Еще столько же получили травмы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы.

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