ДТП у Харкові: свідок розповів подробиці смертельної аварії

В результаті події загинуло шість осіб

Обидва підозрюваних у смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева і Генналий Дронов перевищили швидкість. Про це заявив свідок у ході судового заселания, яке відбулося в середу, 21 березня, передає Vgorode.

"Автомобіль Дронова рушив дуже різко, але на який сигнал світлофора, я не звернув уваги. Touareg виїхав на перехрестя, я побачив, що з боку "Дитячого світу" рухався інший автомобіль. Він їхав з великою швидкістю. Коли виїхав на перехрестя, почав прискорюватися. Volkswagen теж почав прискорюватися. Прямо переді мною сталося зіткнення, Туарег в'їхав у двері Lexus. Що там було далі, я відразу не побачив, мікроавтобус перекрив огляд" - сказав свідок.

Він зазначив, що підозрювані в ДТП не намагалися допомогти постраждалим відразу після того, як сталася аварія.

"Дронов стояв біля свого автомобіля і говорив, що він не винен, а дівчинка була в шоковому стані", - додав свідок.

Раніше адвокат розповів, у чому звинувачують Дронова.

"У будь-якому транспортному подію встановити швидкість автомобіля є дуже важливою складовою. Принципово те, що Дронову інкримінують те, що він перед початком руху не переконався в небезпеці свого руху. Але тут питання: переконався він у небезпеці автомобіля Lexus, що рухався зі швидкістю 80 км/год або 150 км/год? Це дуже принципова різниця, щоб встановити, чи мав він можливість взагалі побачити таку небезпеку", - сказав він.