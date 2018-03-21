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ДТП у Харкові: свідок розповів подробиці смертельної аварії

STYLERLIFE        21.03.2018 - 17:01
Фото: ДТП у Харкові (Сергій Бобок / УНІАН)
Фото: ДТП у Харкові (Сергій Бобок / УНІАН)

В результаті події загинуло шість осіб

Обидва підозрюваних у смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева і Генналий Дронов перевищили швидкість. Про це заявив свідок у ході судового заселания, яке відбулося в середу, 21 березня, передає Vgorode.

"Автомобіль Дронова рушив дуже різко, але на який сигнал світлофора, я не звернув уваги. Touareg виїхав на перехрестя, я побачив, що з боку "Дитячого світу" рухався інший автомобіль. Він їхав з великою швидкістю. Коли виїхав на перехрестя, почав прискорюватися. Volkswagen теж почав прискорюватися. Прямо переді мною сталося зіткнення, Туарег в'їхав у двері Lexus. Що там було далі, я відразу не побачив, мікроавтобус перекрив огляд" - сказав свідок.

Він зазначив, що підозрювані в ДТП не намагалися допомогти постраждалим відразу після того, як сталася аварія.

"Дронов стояв біля свого автомобіля і говорив, що він не винен, а дівчинка була в шоковому стані", - додав свідок.

Раніше адвокат розповів, у чому звинувачують Дронова.

"У будь-якому транспортному подію встановити швидкість автомобіля є дуже важливою складовою. Принципово те, що Дронову інкримінують те, що він перед початком руху не переконався в небезпеці свого руху. Але тут питання: переконався він у небезпеці автомобіля Lexus, що рухався зі швидкістю 80 км/год або 150 км/год? Це дуже принципова різниця, щоб встановити, чи мав він можливість взагалі побачити таку небезпеку", - сказав він.

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Теги: ДТП, харьков
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