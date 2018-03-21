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ДТП в Харькове: свидетель рассказал подробности смертельной аварии

STYLERLIFE        21.03.2018 - 17:01
Фото: ДТП в Харькове (Бобок Сергей / УНИАН)
Фото: ДТП в Харькове (Бобок Сергей / УНИАН)

В результате происшествия погибло шесть человек

Оба подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове Алена Зайцева и Генналий Дронов превысили скорость. Об этом заявил свидетель в ходе судебного заселания, которое состоялось в среду, 21 марта, передает Vgorode.

"Автомобиль Дронова тронулся очень резко, но на какой сигнал светофора, я не обратил внимания. Туарег выехал на перекресток, я увидел, что со стороны "Детского мира" несется другой автомобиль. Он ехал с большой скоростью. Когда выехал на перекресток, начал ускоряться. Volkswagen тоже начал ускоряться. Прямо передо мной произошло столкновение, Туарег въехал в дверь Lexus. Что там было дальше, я сразу не увидел, микроавтобус перекрыл обзор" - сказал свидетель.

Он отметил, что подозреваемые в ДТПне пытались помочь пострадавшим сразу после того, как произошла авария.

"Дронов стоял возле своего автомобиля и говорил, что он не виноват, а девочка была в шоковом состоянии", - добавил свидетель.

Ранее адвокат рассказал, в чем обвиняют Дронова.

"В любом транспортном происшествии установить скорость автомобиля является очень важной составляющей. Принципиально то, что Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в опасности своего движения. Но тут вопрос: убедился ли он в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую ​​опасность", - сказал он.

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Теги: ДТП, харьков
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