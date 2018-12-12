Жахлива ДТП під Києвом: водій маршрутки озвучив причину трагедії

Відео: YouTube/ТСН

Водій київської маршрутки, яка врізалася у фуру на Гостомельській трасі, озвучив свою причину трагедії. Про це він розповів журналістам ТСН.

Так, за словами чоловіка, він не впорався з керуванням, через що влетів у припарковану на узбіччі вантажівку. Причиною інциденту, в якій постраждали одразу кілька людей, є те, що водія засліпили фари зустрічних машин. Саме тому він не побачив вантажівки.

Скріншот з відео

"Коли глянув – і побачив перед собою стоячу машину. Почав вивертати вліво і гальмувати", - сказав він.

Скріншот з відео

Нагадаємо, у Київській області біля міста Ірпінь відбулося масштабна дорожньо-транспортна пригода з п'ятьма постраждалими. Інцидент стався на Варшавській трасі. В 500 метрах від КПП в бік Ірпеня зіткнулися маршрутка і вантажний автомобіль.

Двох постраждалих доставили в реанімацію. На місце аварії приїхали 4 карети "швидкої допомоги".

Також повідомлялося, що на Гостомельському шосе Оболонського району міста Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі 21 листопада в результаті зіткнення трамвая, маршрутки і легкового автомобіля постраждали 9 осіб. Водій трамвая, не зупинившись на червоний сигнал світлофора, скоїла зіткнення з маршруткою Volkswagen, після чого сталося зіткнення останнього транспортного засобу з автомобілем Mazda.

Відео: РБК-Україна