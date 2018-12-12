Жуткое ДТП под Киевом: водитель маршрутки озвучил причину трагедии

Видео: YouTube/ТСН

Водитель киевской маршрутки, которая врезалась в фуру на Гостомельской трассе, озвучил свою причину трагедии. Об этом он рассказал журналистам ТСН.

Так, по словам мужчины, он не справился с управлением, из-за чего влетел в припаркованную на обочине фуру. Причиной инцидента, в котором пострадали сразу несколько человек, является то, что водителя ослепили фары встречных машин. Именно поэтому он не увидел грузовика.

Скриншот из видео

"Когда глянул – увидел перед собой стоящую машину. Начал выворачивать влево и тормозить", - сказал он.

Скриншот из видео

Напомним, в Киевской области возле города Ирпень произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими. Инцидент произошел на Варшавской трассе. В 500 метрах от КПП в сторону Ирпеня столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль.

Двоих пострадавших доставили в реанимацию. На место аварии приехали 4 кареты "скорой помощи".

Также сообщалось, что на Гостомельском шоссе Оболонского района города Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения.

Как собщалось ранее, в Запорожье 21 ноября в результате столкновения трамвая, маршрутки и легкового автомобиля пострадали 9 человек. Водитель трамвая, не остановившись на красный сигнал светофора, совершила столкновение с маршруткой Volkswagen, после чего произошло столкновение последнего транспортного средства с автомобилем Mazda.

Видео: РБК-Украина